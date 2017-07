Ikkje avklara om ferjetrøbbelet

Ferjesambandet Måløy-Husevågøy-Oldeide var laurdag innstilt i kring tre timar då ein privat aktør tok seg til rette på kaia. Eit vogntog frå eit sirkus blei ståande fast, og kom seg ikkje laus utan hjelp frå bergingsbil.

Sirkuset skulle til Tysnesfestivalen. Gerja Samba var innleigd for å frakte sirkuset sjøvegen grunna dårlege vegar sør i Hordaland, uttalar styreleiar i festivalen, Sigvard Madsen til Sunnmørsposten.

Han beklagar samtidig at dei blokkerte ferjekaia og ikkje hadde søkt om løyve.

– Dei har ikkje søkt, eller fått tillatelse, som vi er kjende med. Det er ikkje ein stor søknadsprosess, men det må avklarast så ein har kontroll på kapasiteten på ferjekaia og tidspunktet, så det ikkje kjem i konflikt med annan rutegåande transport, seier Finden, og fortset:

– Samtidig er vi opptekne av at kaiane skal vere tilgjengelege for anna transport. Men det må gjerast i ordna former der det blir søkt om det.

Ferjesambandet i normal drift søndag Fekk hjelp frå bergingsbil

Når det gjeld bruk av bommen på kaia, svarar han:

– Dei må ha vore kjende med kaianlegget og hatt ein fjernkontroll på ferja som då virkar på ferjelemmen og bommen.