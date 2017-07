Mangler Tittel

Fra FM til DAB

Magne Hopland lurer på hvorfor riksdekkende radio slutter å sende på FM i Norge, når dette teknologiskiftet ikke finner sted i verken USA eller Sverige.

Men det skjer hos våre naboer i Europa. Norge ikke er alene om å satse på DAB, men vi er først ut med å slukke våre riksdekkende FM-nett. Sveits blir sannsynligvis det neste landet som gjør det samme. Storbritannia, Danmark, Tyskland, Nederland er andre land som alle har godt utbygde DAB-nett.

Beslutningen om valg av DAB som teknologi til fordel for FM, ble tatt av en samlet radiobransje i samarbeid med Medietilsynet, og et bredt stortingsflertall står bak vedtaket om overgangen. Vedtaket ble fattet i 2011 etter en lang og grundig prosess. Skulle kringkasterne fortsette å sende også på FM ville det kreve en oppgradering i milliardklassen av FM-nettet. Både storting og radiobransje mente at det var bedre å investere i et nytt nett som gir publikum 30 riksdekkende kanaler, i stedet for 5. Perioden med dobbeltdistribusjon har nå pågått i 10 år. Å håndtere to kringkastingsanlegg over lengre tid er verken økonomisk eller beredskapsmessig forsvarlig.

Vi har stor respekt for innsatsen lytterne må gjøre i forbindelse med radioskiftet, og NRK vil å hjelpe alle som trenger det. Ta kontakt med NRKs Publikumsservice ved spørsmål.

Martin hagen Kvalheim

Sitt ikkje inne når alt håp er ute!

Minstemann i midten: I leiken står det ein person på kvar side og kastar ball til kvarandre. Minstemann i midten prøver å fange ballen og får bytte med ein av dei andre dersom han fangar den. Når ein har ballen i henda, så står ein med mykje av makta i leiken.

Sjå for deg ei svært vakker, utstrekt kommune med dårlege vegar og anna infrastruktur. Kommunen slit med fråflytting og treng sårt nye arbeidsplassar. Det finst mange stadar i Norge som er slik. Noko av svaret på slike utfordringar vil i mange samanhengar vere å bli høyrt av politikarar mange timars reise unna, og få dei til å forstå at det må bli prioritert utbetring av vegar i kommunen og at kommunikasjonar for pendling både inn og ut av kommunen må bli langt betre for at kommunen skal snu den vonde trenden. Kompetansearbeidsplassar står også sentralt i redningsaksjonen, sjølv om mange i kommunen gjerne ikkje kjenner seg igjen i ordet (sentralt). For sentraliseringa er på veg, så då er det kanskje greitt med litt kronglete vegar for å forsøke å sinke den.

Tilbake til leiken. Det må vere minst tre for å spele leiken og for at den skal fungere må alle vere med og klare reglar for leiken må avtalast på førehand.

Ein stad langt vest i Norge finst det ei kommune som passar skildringa ovanfor godt. Her er det to kommunar som ønsker å gi «ballen» til vakre minstemann i midten, og slik sett mykje makt til å styre leiken vidare. Minstemann treng framleis å samarbeide med dei to andre for at leiken skal fungere i det heile teke. «Ballen» kan fort bli kommunesenter med nye kompetansearbeidsplassar.

Reaksjonen på å berre få ballen slik gjorde at minstemann vart veldig skeptisk til dette tilbodet. Det vart rett og slett for enkelt. Han nekta blindt å vere med og føretrekkjer heller å gi tilbake ballen og la dei andre kaste ball over han, utan at han ein gong prøver å fange han. Han vil heller ikkje seie noko om reglane og held for øyra når dei andre kjem med forslag. Likevel likar han ikkje at dei to leikar utan han og meiner det pressar han.

Skulle minstemann velje å ta i mot ballen, så ville det gi ei kystkommune med nærare 22.000 innbyggjarar som samarbeider om leiken. Ei kommune som ville jobba for betre kommunikasjonar og, ikkje minst, betre vegar innanfor kommunen og gitt større sannsyn for etablering av nye kompetansearbeidsplassar. Minstemann i midten er som sagt i midten og ville med stor sannsyn fått kommunesenter og bli administrativt sentrum i den nye kommunen. Kommunane på begge sider (Vågsøy og Florø) vil strekke seg langt for å få leike i lag med minstemann. Viss han er med kan ein jo gjerne også spele ein annan sport, ein lagsport der ein spelar på same laget og kan sparke ifrå seg og vise kor steike gode ein er her på nordvestkysten!

Bremanger slit med dårlege vegar og fråflytting. Her ligg moglegheita til ei løysing på mange av deira utfordringar servert på eit sølvfat. Det gjer det i alle fall lettare å vinne med eit større lag med fleire spelarar! Vågsøy og Florø er ikkje store stygge ulvar som vil plukke Bremanger ifrå kvarandre. Kva ville dei ha å tene på det? Om ein er redde for grendeskulane; så sett krav i avtalen, men ein må setje seg til bordet no før skular blir tømt av fråflytting og lave fødselstal. Ein må ta grep for å snu utviklinga. Ein må samarbeide og vere konstruktiv. Båten ligg trygt i hamna, men det er ikkje det han er til for. Her ligg fangsten og ventar, men den kjem ikkje i land av seg sjølv. Ein må ut og jobbe for å dra han inn.

I Vågsøy er det ei bygd som også har moglegheita til noko i samanslåingsprosessen. Bryggja bør jobbe for å få inn i intensjonsavtalen med Florø at skulen skal bestå i ei ny storkommune. Dette gjeld også politikarane i Vågsøy. Det finst mindre skular enn denne i både Florø og Bremanger. Det var lite gjennomtenkt å legge med skulen før ein såg moglegheitene i ei storkommune på kysten. Dette kan og bør endrast. Det nyttar ikkje å prøve å vinne fotballkampen om keeperen (Bryggja) på fotballaget ikkje er med! Samtidig er det større sannsyn for Bryggja å behalde skulen ved å jobbe inn mot denne avtalen i staden for å bruke tida på å prøve å byte kommune til ei kommune som for nokre år sidan la ned Kjølsdalen skule, og så deretter jobbe for skulen sin.

Brett opp armane folkens! Utviklinga går i riktig retning fleire stader på kysten no, så la oss i alle fal gå i same retninga! Politikarane i Vågsøy har gjort ein feil som kan og bør rettast opp og politikarane i Bremanger har moglegheitene liggande føre seg.

Sitt ikkje inne når alt håp er ute! Vi treng dokke Bremanger, og eg trur også dokke treng oss. Hilsen ein ung mann i den eventuelle storkommunens usentrale ytterkant; Kvalheim.

kristin maurstad (ap) Ordførar i Vågsøy kommune Andrekandidat fra Sogn og Fjordane

Svar og oppklaringar om Kinn kommune

Varaordførar Nils Myklebust sitt innlegg om Kinn kommune i Fjordenes Tidende 4. juli 2017 gir til kjenne ein generell mistillit til politikarar i andre kommunar. Med slikt utgangspunkt er det vanskeleg å få til samarbeid både interkommunalt og i ein ny kommune, uavhengig av kven det er saman med.

Kinn kommune er vedteken i Stortinget, og kjem ikkje opp til ny handsaming i Stortinget.

I sist kommunestyremøte blei Vågsøy sine medlemer i fellesnemnda valt. Det var lange diskusjonar i gruppeleiarmøte, og ein forsøkte å få til kjønnsbalanse i nemnda. Senterpartiet med fleire valde å stille eiga liste for å få sitt medlem og varamedlemer valt, basert på forholdsstalsval. Det førte til at det ikkje er kjønnsbalanse blant Vågsøy sine medlemer.

Når det gjeld eigedomsskatt og arbeidsgjevaravgift, er dette gjort greie for mange gonger før. Avgifter og gebyr vil bli samordna i den samanslåtte kommunen. Eigedomsskatten skal reflektere omsetningsverdi på eigedomen. Vågsøy har vesentleg lavare omsetningsverdi enn Flora. Dette vil også gje den enkelte mindre skatt enn på tilsvarande eigedom i Flora.

Flora har nyleg omtaksert, som dei har høve til etter 10 år. Det inneber at verdiane er oppjustert med mange års prisvekst. I Vågsøy ligg takstane fast til 2019 basert på takstar i 2009. Det har ikkje vore tilsvarande verdivekst i Vågsøy, noko som vil vise att ved eventuell omtaksering. Regimet for differensiert arbeidsgjevaravgift er under press får EU/EØS sitt kontrollorgan ESA. Den ligg fast til 2021. Kva som skjer etter det, er det ingen som veit. Ein felles kommune vil ha felles avgift, men om den differensierte avgifta fell vekk, vil også dette gjelde mange andre kommunar i landet.

Så er det slik at Vågsøy kommune ved åleinegang ville hatt store økonomiske utfordringar framover, der mykje av tenestetilbodet ville ha kome under press. Senterpartiet har ikkje lagt fram løysinga på dette, utover at alt skal vere som før. Ein har då ikkje tatt inn over seg fallande inntekter om ein står åleine, og utfordringar med aukande utgifter til eldreomsorg.

Øyvind Vasaasen avdelingsdirektør for medieuspilling og beredskap

Barnefattigdom

Ti prosent, eller eitt av ti born, veks opp i det vi kallar fattigdom i Norge. I Sogn og Fjordane er vi, med våre 7 prosent, eit av fylka med minst barnefattigdom. Men for dei det gjeld hjelper det lite å vite at det er endå færre i same situasjon. Tvert om kan det bli verre, fordi du vert meir utanfor, meir synleg og kjenner endå meir på forskjellane. Sommarferien er begynt, og vi gler oss til å fortelje om alt det kjekke vi skal, og det vi har gjort. Det er nok å opne Facebook for å sjå at det er viktig for mange. Kva då med dei borna som ikkje har råd til fotball-skule, Lerum-cup, Dyreparken, ein festival, for ikkje å snakke om ein utanlandstur? Eg er av dei som meiner vi kan gjere mykje kjekt utan å ha lange og dyre feriar, men eg skjønar også at det er sårt for born å kome på skulen til hausten og kvi seg til det uunngåelege spørsmålet; Kvar var du i ferien? Raude Kross har eit supert tilbod også her i vårt fylke, med leir på Hauglandssenteret for familiar med dårleg råd. Slike tiltak vil eg vere med å løyve pengar til som politikar. Men også som privatperson kan vi gjere det. For å stimulere til gåver, har KrF forhandla fram at du kan gje kr 30.000 i året til frivillige lag og organisasjonar skattefritt.

Viktigaste tiltaket mot fattigdom er utdanning og arbeid. Derfor vil KrF skape ein god skule for alle – uavhengig av lommebok. KrF prioriterer fleire lærarar i 1.-4. klasse for å sikre eit godt grunnlag for vidare skulegang og hindre at ungdom sluttar utan å ha fått ferdig utdanning. Ein trygg barndom varer heile livet. Å auke eingongsstøtta ved fødsel, auke barnetrygda og støtte familiane i deira val er god og gjenkjenneleg KrF-politikk.

Trude Brosvik (KrF)