Opnar parken til «det bedste for Eid»

Då Eid kommune i 1903 fekk skøyte på tomta Badstupladsen frå P. Boalths enke for å nytte den til offentleg bad, skreiv fru Boalth i gåvebrevet at dersom badstuen blei nedlagt «skal det beløp som parsellen representerer anvendes til bedste for Eid», som det heiter i gåvebrevet.

Det blei seinare etablert eit offentleg toalett på området, men kommunestyret i Eid vedtok i 1959 å leggje ned Eid Bad.

Men kommunen ønskjer å halde lovnaden til fru Boalth, og no opnar dei Badstupladsen laurdag 8. juli.

– Eid kommune gjenopnar no Badstupladsen med park, leikeområde, offentlege toalett og marknadsplass og «skal anvendes til bedste for Eid», opplyser kommunen.

Til opninga kjem artisten Odd Erik Lothe, som vil syngje sommarsongen «Jordbær og grasbrann». Kommunen byr sjølvsagt på jordbær for anledninga.