Trålar etter pelagisk fisk

Kjem veksten til å fortsette? Fem skip skal tråle over tre millionar kvadratkilometer hav for å finne svaret. Makrell- og økosystemtoktet i Norskehavet er eit samarbeid mellom Island, Grønland, Færøyane og Norge. Fem skip trålar etter sild, kolmule og viktigast av alt, makrellen. Formålet er å anslå storleiken på bestandane, slik at havforskarane kan gi råd om kor mykje det er berekraftig å fiske.