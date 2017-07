Flest ville lese om ferjeproblem

Det var førre laurdag at ferjesambandet Måløy-Husevågøy-Oldeide vart innstilt etter at ei anna ferje blokkerte for den ordinære ferja Hornelen ved ferjekaia i Måløy.

Fjord1 opplyste til Fjordenes Tidende at ein privat aktør hadde tatt seg til rette og tatt i bruk ferjekaia. I det eit vogntog med ein tilhengar frå eit tivoli i 19.45-tida laurdag kveld skulle køyre inn på den drøyt 30 meter lange ferja Samba, så fikk ein problemer.

Det var også mange som ville få med seg kva som var grunnen til at ferja hadde teke seg til rette.

To brannar har også fått mykje merksemd frå fjt.no-lesarane.

Førre søndag rykte naudetatane ut til ein brann i eit bustadhus i Måløy. Huseigar klarte sjølv å sløkke brannen .

Onsdag kveld oppdaga forbipasserande brann i eit bustadhus på Leikanger. Det var ingen personer i huset då det tok til å brenne.