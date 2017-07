Pågrepet etter funn av tyvgods fra branntomt

De to personene har nå status som siktet for et innbrudd på Stadt Servicesenter natt til 4. juli etter at det ble funnet tyvgods fra bedriften hjemme hos de siktede. Den ene av de to skal høre hjemme på Stadlandet.

Politiførstebetjent Lisbeth Engesæter vil verken opplyse om de siktedes kjønn eller om de er over kriminell lavalder.

– I denne omgang nøyer jeg meg med å si at de er under 18 år.

I tillegg til tyvgods fra Stadt Servicesenter fant politiet tyvgods fra huset som brant på Leikanger sist uke hjemme hos de siktede. Beboerne i huset var bortreist da det tok til å brenne 5. juli. Huset ble totalskadet i brannen.

Engesæter forklarer at det i dag blir gjennomført tekniske undersøkelser i huset som brant. På spørsmål om de mistenker at brannen kan ha vært påsatt svarer hun følgende:

– Omstendighetene rundt brannen ønsker jeg ikke å uttale meg om av hensyn til den videre etterforskningen.

– Har de siktede innrømmet å ha stjålet tyvgodset?

– Hva som har kommet fram i avhørene kan jeg ikke uttale meg om på nåværende tidspunkt, sier Lisbeth Engesæter.