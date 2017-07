Passrekord i Vanylven

Heile hundre pass vart utskrivne gjennom den første sommarmånaden, ifølgje Synste Møre.

- Her har det vore ein jamn straum av folk heile månaden, seier konsulent ved lensmannskontoret Berthe Løvoll.

Ho har ansvar for det praktiske arbeidet og er på jobb tre dagar i veka. Det har derfor vore ein hektisk sommarmånad på det vesle kontoret i Vanylven, skriv avisa.

Lensmann Tor Sæther meiner det er fint at kontoret kan yte denne tenesten, ofte utan at ein treng å stå lenge i kø og får ordna det med det same.