Rundt halvparten manglar forsikring

- Alt for mange utsett seg sjølv og andre for økonomisk risiko gjennom å ikkje forsikre båten sin, seier Bård Brandsrud i Storebrand Forsikring.

Det er tal frå Finans Norge som viser at kring 327 000 fritidsbåtar var forsikra ved årsskiftet. Sjølv om det ikkje eksisterer noko samla oversikt over kor mange båtar som finnast totalt, konkluderte Kongelig Norsk Båtforbunds kartlegging med at det i 2012 var rundt 750 000 fritidsbåtar i Norge.

Ifølgje Storebrand kan ein som båteigar forsikre seg både for ansvare ein har som førar og båten mot skadar.

Brandsrud legg til at dei økonomiske følgjene av ei skade fort kan bli store, og ein er sjølv nøydde til å stå ansvarleg. Han anbefalar samtidig alle å registrere båten sin i Småbåtregisteret.

- Den viktigaste grunnen til dett er at ein vil kunne identifisere båten ved tyveri, eller om den av andre grunnar blir borte. I tillegg har ein full tilgang på båten sin historikk, noko som gir auka sikkerheit, fastslår han.