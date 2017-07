Flest ville lese om pågriping

Det er to personar under 18 år som vart pågripne etter at politiet fann tjuvgods heime hos dei.

Dei to er sikta for innbrot hos Stadt Servicesenter natt til 4. juli.

I tillegg til å funnet tjuvgods frå Stadt servicesenter, fann politiet også tjuvgods frå huset som blei totalskadd i brann på Leikanger veka før.

Les heile saka her.

Eit lesarinnlegg er den nest meste leste saka sist veke. Les heile innlegget «Tidlegare kjent som...» her.

Ei anna populær sak på fjt.no var ei av sakene frå Strandfestivalen i Refvik. Lothepus gjesta den første strandfestivalen som samla kring 1.000 besøkjande.

Sjå bildeserie frå kvelden her: Lothepus gjekk på scena med eit smell

Sommar er festivaltid, og ei anna festivalsak som mange har trykt på er saka om strålande vêrmeldingar fram mot Malakoff Rockfestival som startar torsdag.