Slik får hunden ein fin båttur

Ifølge Redningsselskapet er det fleire ting som kan vere nyttige å ta med seg dersom ein skal ut i båt med hund. - Det er ikkje til å stikke under ein stol at fleire hundar likar seg best med fast grunn under potane, skriv dei. Dei anbefalar følgande dersom ein skal ut med hund:

Første bud er å alltid ha flytevest på hunden. Sjølv om dei kan vere gode symjarar kan dei lett få panikk om dei hamnar over bord.

For å forhindre at hunden hamnar i sjøen kan ein bruke sikkerheitsline.

Solbriller til hunden kan vere lurt, då dei faktisk kan bli snøblinde på sjøen. Refleksar frå sjøen gjer at sola blir like skarp som på påskefjellet.

Bruk tepper og matter slik at hunden får godt feste.

Dersom hunden er stor kan det vere lurt med landgang.

Hugs å ta med nok vatn!

Unngå sjøsjuke ved å la vere å mate hunden rett før båttur. Dyrlegar kan òg skrive ut resept på beroligande midlar.

Hunden likar å ha ein fast, trygg plass i båten.

Ha alltid med hoggormtablettar då det kan ta lang tid å kome seg til veterinær.

Ikkje gå i land på plassar kor det er mykje fugl.

Det kan også vere lurt å alltid la hunden få en god tur før ein legg ut på sjøen.