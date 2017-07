Vågsøy-kunstner fant sitt eget maleri - 19 år senere

Det er Bergens Tidende som melder om den noe spesielle saken.

Under oppussingen av et murhus i Bergen sentrum dukket det nemlig opp et gammelt veggmaleri som skal forestille sjøbodene på Bryggen under en av bybrannene.

Da Bryggja-kunstneren så bildet av veggmaleriet på trykk i Bergens Tidende, ringte han avisa:

– Hallo, det her er Oddbjørn. Du kan tro jeg var forskrekket da jeg åpnet avisa og så at maleriet mitt er slått stort opp. Ekspertene sier det stammer fra tidlig 1900-tallet, men så gammel er jeg ikke, sa Kvalheim da han ringte BT om den gjemte kunsten som dukket opp under oppussingen.