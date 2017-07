Brødrene er nå tiltalt i Selje Hotel-saken

Det melder Bergens Tidende.

– Dette er en veldig alvorlig tiltale. Vi mener de har tappet hotellet for midler siden de kjøpte hotellet i 2014. Alle tre er tiltalt for å ha deltatt eller vært med i planleggingen av brannen, sier politiadvokat Magne Nyborg til avisa.

Det var i slutten av november 2016 det tok til å brenne på det kjente og kjære hotellet i Selje sentrum. En uke senere ble de tre brødrene varetektsfengslet og siktet i saken. Siktelsen innebærer brannstiftelse og forsøk på forsikringsbedrageri. De siktede har vært i varetekt siden den gang.

De tre brødrene har alle vært sentrale i driften av hotellet. En av dem er hotellsjef, en annen er styreleder og den tredje er kjøkkensjef. Hotellsjefen tilsto siktelsen i vinter.

Hotellsjef har tilstått brannen på Selje Hotel Den administrerende direktøren på Selje Hotel har i avhør innrømmet å ha kjørt fra Stockholm til Selje for å sette fyr på hotellet.

Bergens Tidende melder om at politiet fant flere tomme bensinkanner etter brannen, at alarmanlegget skal ha vært frakoblet og at branndørene skal ha stått åpne.

Rettssaken starter i september.