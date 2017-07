Promoterte ny pølse-app i rosa limousin

Falch Stokke har både foreldre og anna familie i Måløy, og budde her sjølv for 2013 til 2015. Ein av grunnane til at han ville utvikle appen var å få kundane tilbake til lokale butikkar.

- Internett tek ein større og større del av marknaden, og no håpar vi at dette kan bidra til å gi dei lokale butikkane ein større bit av kaka, forklarar Falch Stokke.

Du kan lese meir om pølse-appen i tysdagsavisa.