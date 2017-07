Ungdommer på innbruddsraid mest lest

Den mest leste saken på fjt.no den siste uka er oppklaringen av en rekke hytteinnbrudd i Vanylven, der fire ungdommer fra kommunen nå innrømmer å ha stått bak innbruddene.

Innbruddene skjedde ved Kilebrekka, et fjellområde som ligger mellom Syltedalen og Syvde i Vanylven. Fjordenes Tidende har tidligere skrevet om innbruddene, som skjedde rundt mai i år.

Kommunereformen er fremdeles et hett tema, og Jostein Eimhjellen sitt innlegg, med et direkte spørsmål til ordføreren i Vågsøy, er den saken som ble nest mest lest. Innlegget som heter "Kvifor lyttar du ikkje til ditt eige folk, Maurstad? kan du lese her.

Det har vært Malakoff Rockfestival i helga, og en av sakene som ble mest klikket på var nyheten om at politiet har hatt lite å gjøre under festivalen. Det meldes om få hendinger i løpet helga.

Om du ikke fikk dem med deg, her er resten av toppsakene fra forrige uke:

