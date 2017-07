Har samla inn over 20 kilo med kle og leikar

Sekstenåringen er no i Nepal der ho skal jobbe frivillig i tre veker.

– Eg skal bruke den eine veka på å male ein skule, og så skal eg vere med borna, gjere aktivitetar og lære dei om hygiene, seier den engasjerte jenta.

Kan bli tøft

Emma fortel at ho lenge har tenkt på å gjere noko slikt, men at det var tilfeldig at ho enda opp i Nepal.

– Eg har alltid hatt lyst til India og synest det er spennande med nye kulturar. Men då eg var lita var eg veldig redd for jordskjelv, og sidan mange i Nepal framleis har det vanskeleg etter jordskjelvet i 2015 vil eg bruke sommaren på å hjelpe dei, fortel ho.