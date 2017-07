Kraftig nedbør forårsaket oversvømmelser i natt

Det var det kraftige nedbøret som forårsaket oversvømmelsene og skapte problemer for flere husstander på Nordfjordeid.

– Vi var på tre oppdrag i natt. Det var to kjellere og en garasje som var fylt med vann. Det kom også inn vann i kjelleren på rådhuset, sier Ketil Nord. Han er brannsjef og jobber i teknisk drift i Eid kommune.

– Men dette er i ferd med å bli fikset nå, legger han til.

Nord forteller også at kommunen jobber for å få full oversikt over hvor mange som har blitt rammet av det kraftige nedbøret.

I tillegg til oversvømmelser, skal flere husstander i Eid kommune også ha mistet strømmen som følge av uværet. Det melder Fjordabladet . Det er husstander ved Nes, Prestemarka, Os, Skårhaug og Myklebuståsen som er rammet.

Andre deler av Nordfjord ble også utsatt for kraftig nedbør i natt. Deler av Utvik sentrum står under vann, ifølge Fjordingen. Flere personer er evakuerte i området, ifølge avisa.