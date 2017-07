Meir midlar til symjeopplæring

Midlane til symjeopplæring for born i alderen fire til seks har no auka til 40 millionar. - Dette er viktig for at fleire skal bli tryggare i vatn, seier stortingsrepresentant Sveinung Rotevatn (V).

Ordninga med symjeopplæring starta i 2015, og det vart då sett av 15 millionar kroner til formålet. I fjor auka summen til 25 millionar, og i år vert det sett av i overkant av 35 millionar.

For Sogn og Fjordane sin del er det sett av 719. 000 i år, og det er framleis pengar i gjen i potten hos Utdanningsdirektoratet. Barnehagar, symjeklubbar og kommunar kan søke om støtte.

Til saman vil 23. 000 born få opplæring gjennom ordninga, men Rotevatn seier i ei pressemelding at han vil halde fram for at alle born i denne alderen skal få symjetrening.