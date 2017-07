Nordfjord BUP og Nordfjord psykiatrisenter er også rammet av telefonproblemene.

– De som trenger å komme i kontakt med de to institusjonene kan inntil videre ringe via sentralbordet på Førde sentralsjukehus. Du vil da bli satt over til institusjonene i Nordfjord, skriver Helse Førde på sine Facebook-sider.