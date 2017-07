Vågsøy-bedrift dobla resultatet i 2016

No håpar prosjektleiar Kent Rune Bugjerde at nye prosjekt vil gje vidare «byggeboom» for selskapet.

– Vi håpar å få selt nok på Englundtunet i Eid og Bryggekanten på Bryggja. Då vil det bli veldig stor aktivitet.

Omsetnaden til Vågsøy-selskapet auka frå 42 til nær 53 millionar i 2016 og resultatet før skatt auka frå 1,1 millionar til nær 2,5 millionar.

– Vi har jo halde på med Bryggen Panorama, og prosjektet har blitt drifta godt og drive på ein effektiv måte. Vi er 35 tilsette, og vi har ein bra arbeidsstokk og flinke folk. Det er deira forteneste at dette har blitt bra, seier Bugjerde.

Han forklarar at ein året før brukte ein del midlar på prosjektering av Bryggen Panorama, og inntekter derifrå no blir synlege i rekneskapen.

Bedrifta er også i gang med å byggje ein hall for Stadyard på Raudeberg, samstundes som dei jobbar på eit prosjekt for Sibelco på Åheim og skal begynne å byggje to leilegheiter i kjellaren på Amonda Vista i Måløy. Desse prosjekta held UNU i arbeid fram mot nyttår.