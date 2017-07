Redningsskøyteskipper: – Vi burde hatt skum

Da redningsskøyta Idar Ulstein rykket ut til båtbrannen utenfor Bryggja tirsdag ettermiddag, hadde de kun vann til å slukke flammene. Redningsskøyta er ikke utstyrt med skum til brannslukking slik enkelte andre redningsskøyter er.

Båtbrannen ved Bryggja: Mann i 50-årene fikk lettere skader Mannen som var alene om bord fritidsbåten som tok til å brenne tirsdag ettermiddag har fått lettere skader som følge av ulykken.

– Vi hadde ikke skum om bord. Båten ble fylt med vann og sank til bunns, sier Nilsen og forklarer hvorfor han mener de burde ha skum til brannslukking:

– Skummet dekker flammene bedre enn hva vann gjør. Det kveler flammene, forklarer Nilsen.

Skipperen er imidlertid klar på at fritidsbåten i dette tilfellet var såpass overtent da de kom fram, at skum trolig ikke ville ha gjort noe særlig forskjell for skadeomfanget.

– Den var jo totalskadd uansett, men vi hadde kanskje klart å slukke brannen og slept vraket til land, om vi hadde hatt skum. Det er bare hypotetisk, sier han.

VIDEO: Her prøver de å slukke flammene i båten

Det at båten var laget av plast, gjorde heller ikke brannslukkingsarbeidet enklere:

– Plast er jo plast. Når det først tar fyr, så er det vanskelig å kontrollere det.

Skipperen mener uansett det vil være fordelaktig å ha skum om bord i alle redningsskøytene.

– Det er noen av båtene som har det, men ikke alle. Hvis man kommer fram tidlig i fasen og får lagt skum, så kan man kanskje begrense skadene.