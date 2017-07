Vil skape tryggleik på sjøen

– Vi stiller med Eliasbåten, plaskebasseng med småbåtar på Torget, quiz for dei litt eldre ungane, selfierebus i sentrum og SUP-brett (stand up paddleboard). I tillegg blir det open redningsskøyte, så folk kan besøke denne, fortel Kim André Nordbø Beddari, som er med i Redningsselskapet UNG Måløy.

Sørgar for noko for alle

Alle desse aktivitetane håpar UNG-laget skal føre til at alle har noko å gjere på, samt at fleire ungar blir trygge på og ved sjøen.

– Vi kjem inn med eit bra konsept og viser at vi er der. Målet er at folk skal bli tryggare på sjøen. I tillegg er det viktig at det er noko å gjere for dei aller yngste under festivalen, slik at dei også kan ha det kjekt, smiler Amanda Hopland Erviksæter, som også er med i UNG-laget.

– Og så kan det jo vere at vi får nokre fleire medlemmar. Det hadde vore veldig kjekt, legg ho til.

Per i dag er det rundt 14 medlemmar i UNG-laget i Måløy. RS UNG er eit lag for ungdomar i alderen 14 til 25 år som er interessert i båt, beredskap og sjøliv. I Måløy er medlemmane mellom 13 og 22 år.

– Målet er at fleire skal bli med i laget. Vi treng absolutt fleire som kan vere med og bidra, understrekar Erviksæter.

Viser seg fram

Gjennom året deltek UNG-laget på fleire aktivitetar. I år har dei blant anna vore i Bergen for å møte andre lag og bli kjent med dei. I tillegg har dei hatt båtturar, sosialkveldar, øvingar med Redningskorpset, delteke på strandryddedagen og dei hadde stand då Tour of Norway for kids besøkte Måløy.

Ein av dei store hendingane har vore Sommerskolen. I slutten av juni arrangerte UNG-laget den første veka med segling, båtliv og andre sjøaktivitetar, og neste veke er dei klare for ei ny utgåve av Sommerskolen saman med RS UNG-Bergen.

– I den første veka hadde vi ni deltakarar som fekk lære seg å ro, køyre motorbåt og segle. I tillegg fekk dei innføring i sjøvett og førstehjelp, forklarar Beddari.

Denne siste veka med sommarskule fell samstundes som havfiskefestivalen blir arrangert.

– Når vi er ferdige her på fredagen, så skal vi køyre i konvoi frå Tennebø til Måløy, smiler Erviksæter.