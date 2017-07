Her går arbeidsløysa mest ned

12 av 26 kommunar i Sogn og Fjordane har reduksjon i arbeidsløysa i juli. Reduksjonen er størst i Flora og Bremanger, med høvesvis 51 og 28 færre ledige enn på same tid i fjor.

– Mange kommunar har nesten ikkje arbeidsløyse. Heile 17 kommunar har ei arbeidsløyse på under 1,3 prosent, mens 4 kommunar (Hyllestad, Balestrand, Vågsøy og Selje) ligg over landsgjennomsnittet på 2,8 prosent, fortel fungerande direktør for NAV Sogn og Fjordane, Knut Steinar Eitungjerde.

Gulen har lågast arbeidsløyse med 0,7 prosent. Den høgaste arbeidsløysa finn vi i Hyllestad med 7,5 prosent av arbeidsstyrken heilt utan arbeid.

Positiv utvikling

– Utviklinga på arbeidsmarknaden i Sogn og Fjordane er framleis positiv og særleg positiv er den for utsette grupper som ungdom, innvandrarar og langtidsledige, fortel Eitungjerde.

I aldersgruppa under 30 år er det 44 færre ledige enn i juli i fjor, ein reduksjon på 16 prosent. Innvandrar frå ikkje-vestlege land har ein reduksjon på 10 prosent og talet på langtidsledige er redusert med 23 prosent.

– Ein betre arbeidsmarknad er ein del av forklåringa, men dette er også grupper som har høg prioritet hjå NAV, seier Eitungjerde.

Lågast i landet

Ved utgangen av juni var det 953 heilt ledige i Sogn og Fjordane. Det er 40 færre enn for eitt år sidan og svarar til ein reduksjon på 4 prosent. Med ei arbeidsløyse på 1,6 prosent har Sogn og Fjordane framleis lågast arbeidsløyse i landet saman med Oppland.

På landsnivå er arbeidsløysa redusert med 12 prosent frå same månad i fjor. Det er no 77 431 heilt ledige, tilsvarande 2,8 prosent av arbeidsstyrken.

– Sjølv om nedgangen ikkje er stor, er det positivt at arbeidsløysa held fram med å gå ned til tross for at vi no er nede på eit svært lågt nivå. Gledeleg er det også at heile Vestlandet ser ut til å vere inn i ei god utvikling, etter ein periode med sviktande oljemarknad og aukande arbeidsløyse, seier Eitungjerde.

Størst nedgang i industri og service

Samanlikna med juli i fjor, er nedgangen i arbeidsløysa størst innan industri og serviceyrke, begge med 18 færre ledige. Ingen næringsgrupper har stor auke i arbeidsløysa.

I juli var det 94 heilt permitterte i Sogn og Fjordane, 11 færre enn same månad i fjor. 26 av desse kjem frå bygg og anlegg og 33 frå industri (av dette 21 frå fiskeindustrien).

Stillingstilgangen har auka med 2 prosent, samanlikna med juli i fjor. Auken er størst innan yrkesgruppene butikk- og salsarbeid og ingeniør- og ikt-fag. Det er flest nye ledige stillingar innan helse, pleie og omsorg, bygg og anlegg og undervisning.