Dette står i tiltalene mot de tre brødrene

Familien kjøpte hotellet i 2014 og har alle vært sentrale i driften, med stillinger som daglig leder, styreleder og kjøkkensjef.

Brødrene er nå tiltalt i Selje Hotel-saken De tre brødrene som er varetektsfengslet og siktet for å ha stått bak brannen på Selje Hotel, er nå tiltalt i saken.

I midten av juli ble de tiltalt for å stå bak den tragiske brannen på Selje Hotel, som skjedde i slutten av november 2016. Politiet pågrep brødrene kort tid etter brannen, og de har vært varetektsfengslet siden. Hotellsjefen tilstår å stå bak brannen, mens de to andre tiltalte ikke innrømmer straffeskyld.

18. september starter rettssaken mot de tre brødrene.

Feil i regnskapet

Utenom selve brannen, mener Statsadvokatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane at de tre brødrene har begått eller medvirket til en rekke andre kriminelle handlinger.

I tiltalen mot hotellsjefen mener statsdadvokaten at vedkommende blant annet står bak grovt økonomisk utroskap og uriktige regnskapsopplysninger.

Hotellsjefen skal også ha stått bak eller medvirket til at selskapets bankkonto ble belastet med rundt 3,6 millioner kroner, og at disse midlene ble benyttet til formål som var selskapet uvedkommende.

– I årsregnskapet til AS Selje Hotel i 2014 sørget han for at en ikke-eksisterende eiendom i Tyrkia ble bokført som anleggsmiddel i årsregnskapet med en verdi av 1,354.350 kroner, for på denne måten redusere mellomværende mellom han og selskapet, eller medvirket til dette, heter det i tiltalen fra Statsadvokatene i Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane.

Hadde første visning for mulige investorer Representanter for flere mulige investorer var fredag på plass for å ta en kikk på brannskadde Selje Hotel.

Hotellsjefen skal også ha instruert eller medvirket til å instruere regnskapsføreren til å overføre rundt 1,3 millioner kroner til tidligere eier av hotellet, og deretter bokføre overføringen som lønn fordelt på de tre brødrene, ifølge tiltalen. Dette til tross for at overføringen var betaling for aksjene i AS Selje Hotel.

Styrelederen skal ifølge tiltaltene ha medvirket til at det ble tatt ut rundt 2,3 millioner kroner fra selskapets bankkonto. Disse midlene ble også benyttet til formål som var selskapet uvedkommende.

Rigget brannen dagen før

Hotellsjefen og styrelederen skal ha rigget til brannen på Selje Hotel dagen før det brant, ifølge tiltalen. Den tredje broren, kjøkkensjefen, skal ha vært med på å planlegge brannstiftelsen.

Hotellet var rigget med loddebolter koblet opp mot tidsur. Disse konstruksjonene fungerte ikke slik de skulle alle steder, blant annet i spisesalen, og politiet mener derfor de har fellende bevis mot de tiltalte, ifølge NRK.

Statsadvokatene mener brannen var rigget av brødrene med formål om forsikringsbedrageri.

Betalte private utgifter

I tiltaltene mot de tre brødrene kommer det også fram at kjøkkensjefen skal ha fått hotellsjefen til å bruke selskapets midler til å betale private utgifter. Til sammen er det snakk om 207.472 kroner.

Styrelederen og hotellsjefen er tiltalt for fem ulike forhold. Kjøkkensjefen er tiltalt for tre ulike forhold.

Rettssaken mot de tre brødrene starter som nevnt 18. september.