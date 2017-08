Så fort kjører de gjennom denne gata

– Kommunen får en del innspill fra beboere i området om at det er trafikanter som ikke holder fartsgrensa, sier Svoren.

Gate 2 er et tettbebygd boligområde. Veien som går gjennom området mangler fortau, og har kun ett overgangsfelt.

Forebyggende

Tidligere denne uken ble fartsmåleren på nytt plassert ved Røde Kors-huset i Gate 2, der den også har stått et par ganger tidligere.

– Det en stor andel trafikanter som holder fartsgrensa som er satt. Gjennomsnittshastigheten sydover er 25 kilometer i timen. Nordover er den på 29 kilometer i timen, sier Odd Henning Svoren i Vågsøy kommune, og viser til målinger fra mandag til onsdag denne uken.

Fartsmåleren blir nå stående i to uker. Hittil har den høyeste hastigheten blitt målt til rundt 48 kilometer i timen.

– Jeg får veldig gode tilbakemeldinger fra beboere i området på fartsmåleren. Den har god effekt over tid, sier Svoren.

– Planlegger kommunen noen andre trafikktiltak i Gate 2?

– Vi prøver med fartsmåleren i første omgang. Vi ser på fartsnivået, og hvis det er noe alarmerende, så har vi god dialog med politiet. Vi har hatt flere kontroller der borte, sier Svoren.

– Hva med langsiktige løsninger, som for eksempel opphøyde overgangsfelt?

– Skulle det komme noe, så ville det nok vært ved Røde Kors-huset. Men jeg håper og tror at fartsmåleren vil gi det resultatet, sier Svoren og legger til at en fartsdump vil koste mellom 25.000 og 30.000 kroner.

– Det er kommunen selv som bestemmer om man skal få det, ettersom det er en kommunal vei. Vi må hele tiden vurdere om det er viktig å gjøre det i forhold til alle boligfelteierne ellers rundt omkring, og i alle de andre gatene i Måløy, legger han til.

Redusert fartsgrense

Svoren forteller at kommunen har fulgt trafikksikringsplanen og redusert Gate 2 til en 30-sone.

Han viser også til at trafikkmengden gjennom Gate 2 har blitt mindre etter at fartsgrensa ble senket for et par år siden. Dette har sin årsak i at mange heller velger å kjøre gjennom Gate 1, der det er 50-sone.