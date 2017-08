Hyllar fiskarbonden

Kalvåg Kystlag kan friste med både nye og tradisjonelle arrangement.

Nytt av året er det at ein lagar til eit stort gardstun med dyr i Visehagen der det blir kjekke aktivitetar for barn. Andre aktivitetar for dei yngste inkluderer hesteriding i Buvika, rotur for barn frå brygga ved Frøyenhuset, leikar, framsyningar og anna moro. Raud tråd for festivalen er «Fiskarbonden»

– Livet i dei små bygdene var oftast eit lite gardsbruk og ein fiskebåt som mann, kone og born levde av. Det vil vi prøve å få fram under festivalen, skriv festivalleiar Arvid Langeland.

På programmet står også kystlaget sine historiske båtar, kurs i kajakkpadling, «Rorbua», bryggedans med Cozy på Knutholmen, historisk utstilling, kåseri ved Fridtjov Urdal, rokonkurranse, konsert med lokale ungdomsband, showet Fiskarbonden med Festivalkoret, Erotisk eventyrstund for vaksne, lotteri, quizløype, og galleri, butikkar og Knutholmen held ope. Det blir også trappeløp fra sentrum til Varden med flotte premiar, skriv arrangørane.