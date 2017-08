Vil få folk til å tenke over alkoholvaner på sjøen

- Vi observerer lite båtkøyring kombinert med alkohol her i området, men det førekjem, og så er det vel også ein del vi ikkje får med oss, seier Knut Skram i Redningsselskapet.

Han er ein av dei som skal stå på stand saman med AV-OG-TIL, for å få folk til å tenke over alkoholvaner på sjøen.

- Vi kjem til å ha quiz for å sjå kor mykje folk faktisk kan. Og så vert det høve til å få anna informasjon om temaet, seier han.

I ei undersøking utført av alkovettorganisasjonen AV-OG-TIL oppgir heile 91,5 prosent av befolkinga i Sogn og Fjordane at dei meiner ein bør la vere å drikke når ein fører fritidsbåt. Det er nest best i landet, berre slått av Møre og Romsdal, der 92,7 prosent meiner det same.

Per i dag er lovgivinga at ein kan ha 0,8 i promille ved køyring av fritidsbåt, men Skram er klar på at det er tryggast for både den som fører båten og dei som er pasasjerar å halde seg langt under denne grensa.

- Helst så jobbar vi for at ein skal vere 100 prosent alkoholfri på sjøen, men ein burde i hvertfall ikkje gå over 0,2 i promille. Det er ikkje så mykje som skal til, og dett ein til dømes i sjøen med ei promille på 0,8 så er nedkjølingstida halvert.

Skram seier at ein som pasasjer kan vere med å påverke vala som båtføraren tek.

- Eg ville i hvertfall kvidd meg på å sitte på i båt der føraren har promille, så då er det berre å seie frå, seier han.

Redningsselskapet er ein av 15 samarbeidspartnarar som saman med AV-OG-TIL står bak kampanjen Klar for sjøen.