Barna samlet inn penger til de eldre

Fredag var de å se på Torget i Måløy under Havfiskefestivalen.

Til sammen ble 2.700 kroner samlet inn til trivselstiltak på Kulatoppen.

- Jeg og søskenbarnet mitt Ask hadde lyst til å ha basar, sier Anna Breidalen Hunnes (10).

De to søskenbarna bestemte seg for at pengene skulle gå til Kulatoppen fordi morfaren deres bor der av og til.

- Vi vil at han og de andre som bor på Kulatoppen skal ha det bra, sier 10-åringen.

Hun håper de som bor på omsorgssenteret bruker pengene til å ha det litt gøy.

- For eksempel en bingokveld eller reise på tur, foreslår hun.

Søskenbarnet Ask Åsebø (7) har også noen forslag til hva pengene kan gå til:

- Nå har de som jobber på Kulatoppen råd til å gå på Kozmos og kjøpe en stor eske med Lego eller et annet morsomt spill, så de som bor på Kulatoppen kan ha det litt gøy!