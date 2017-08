Folk i fylket står lengst i arbeid

– Igjen utmerkar Sogn og Fjordane seg positivt i statistikkande våre. Folk i Sogn og Fjordane arbeider i gjennomsnitt 13,3 år etter fylte 50 år, noko som gir fylket vårt ein relativt klar førsteplass mellom fylka i landet, fortel Frode Henden, presseansvarleg ved NAV Sogn og Fjordane.

– Dette er imponerande ut frå fylket sin næringsstruktur, med overvekt av landbruk og industri, og lågare utdanningsnivå enn landsgjennomsnittet for aldersgruppa. Desse faktorane skulle bidra til å dra avgangsalderen i fylket ned, men vi er likevel på topp, seier Henden vidare.

Saman med Nordland, har Sogn og Fjordane også størst auke frå 2009 og fram til i dag. I gjennomsnitt står vi 1,5 år lenger i jobb i dag enn i 2009.

Den gjennomsnittlege avgangsalderen for dei som står i jobb etter 50 år er 66,7 år.

– Låg arbeidsløyse og til dels mangel på arbeidskraft, bidreg til dei positive tala her i fylket. Men vi skal også rose bedriftene våre, som openbart ser på godt vaksen arbeidskraft som kompetent og legg godt til rette. Dette er sjølvsagt svært positivt og heilt i tråd med pensjonsreforma og måla i IA-avtalen. Betre helse og gradvis høgare utdanningsnivå hjå dei som passerer 50 år, vil truleg bidra til endå høgare tal i åra som kjem, meiner Henden.

Då folketrygda vart innført i 1967, stod det 3,5 arbeidstakarar bak kvar pensjonist. I dag er dette talet redusert til 2,3, og prognosen for 2030 er 2.

– Det seier seg sjølv at dette er utfordrande for den totale samfunnsøkonomien, og den veksten vi no ser i deltaking frå dei godt vaksne er eit viktig bidrag i dette bildet. Nasjonale undersøkingar viser også at synet på eldre arbeidstakarar jamt over har betra seg hjå arbeidsgjevarane dei siste åra, seier Henden.