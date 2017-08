Vil gi bedre tjenester til syke eldre

– Vi blir flere eldre. Og mange trenger oppfølging både på sykehus og i kommunene. Derfor vil vi prøve ut kommunale oppfølgingsteam, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Helseministeren på besøk Helseminister Bent Høie (H) besøkte Hogatunet bu- og behandlingssenter på Nordfjordeid i dag.

Eidsberg i Østfold er en foregangskommune for å organisere tjenestene i team for å følge opp de sykeste pasientene. Bent Høie håper andre kommuner blir inspirert av deres modell.

– Regjeringen legger til rette for mer tverrfaglighet og bedre koordinerte tjenester i primærhelsetjenesten i kommunene. Oppfølgingsteam tar utgangspunkt i de eksisterende kommunale tjenestene og ser på helheten i de eldres ønsker, mål og behov, sier Bent Høie.

Oppfølgingsteam er en ny arbeidsform for kommunene innenfor dagens lovpålagte tjenestetilbud. Formålet er å gi syke eldre et bedre tilbud og blant annet redusere risikoen for framtidig sykehusinnleggelse.

Helse- og omsorgsdepartementet ser for seg å prøve ut oppfølgingsteam i noen kommuner etter at Helsedirektoratet i løpet av året har ferdigstilt sin veileder for oppfølging av personer med store og sammensatte behov.