Høyre åpner for å droppe nedleggelse av denne skolen

Vågsøy Høyre har skrevet dette leserinnlegget:

Vågsøy Høyre oppfordrer Bryggja til å vente med å vurdere grensejustering!

Vågsøy Høyre støtter de som i senere tid har ytret at Bryggja bør avvente med å vurdere grensejustering. Å ta en forhastet beslutning nå vil være uklokt og vil kunne være vanskelig å reversere dersom en ser at dette ikke gjekk slik en håpet. Vi oppfordrer til og ønsker at innbyggere på Bryggja velger å vente fordi de rett og slett har god anledning til akkurat dette og fordi vi virkelig ønsker Bryggja med på laget i å utvikle kommunen videre.

Vågsøy Høyre har vert tydelige på i mange år at en bør redusere antall grendeskoler og heller satse på noen få større miljø. Vi mener dette er riktig for Vågsøy kommune ut i fra både geografiske og økonomiske forhold. Kommunen er den minste i areal i hele regionen og avstandene er små, og vi mener dette samler kommunen, snarere enn å splitte. Vi innser at Bryggja skule er i gråsonen med tanke på geografisk plassering, og en småbarnsmor fra Bryggja tydeliggjorde nylig dette svært godt i sosiale medier. Samtidig mener vi at elevgrunnlaget og de økonomiske rammene vi har hatt i mange år har vert for lave til å rettferdiggjøre drift. Å legge ned skoler er ingen enkel sak, men vedtaket om Kinn har endret de økonomiske rammene og for Vågsøy Høyre haller derfor vektskålen nå på at Bryggja skole bør få en ny vurdering. Vågsøy Høyre vil derfor se på Bryggja skule på nytt og oppfordrer de andre partiene til å være med oss på dette.

Vågsøy Kommune opplever vekst på mange områder og potensialet vi har foran oss innen Marine Næringer, IT og teknologi er enormt. Bryggja regionen er absolutt en region som hører til i denne utviklingen.

Video: Her sier kommunestyret ja til å legge ned skolene Slik foregikk avstemningen da kommunestyret i Vågsøy torsdag kveld besluttet å legge ned Holvik skule og Bryggja skule fra 2017

Som parti ønsker vi å komme i bedre dialog med grendelaget på Bryggja og generelt innbyggere for å jobbe frem strategier for å utvikle denne delen av kommunen i takt med resten. Potensialet i Bryggja regionen er stort på flere områder.