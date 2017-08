Tosifret antall Vågsøy-selskaper blant topp 100

Det kommer frem av en oversikt somNRKhar publisert torsdag.

Listen, som rangerer selskapene med hovedkontor i Sogn og Fjordane etter selskapenes resultat (ordinært etter skatt) i 2016, toppes av Fjord1 ASA. De bokførte et resultat på drøyt 383 millioner kroner i fjor. Ervik Havfiske Holding AS på 6. plass er det lokale selskapet som legger beslag på den høyeste plasseringen på listen etterfulgt av to andre sjømatbedrifter; Coast Seafood AS og Domstein AS fra Vågsøy.

Vågsøy er med sine 13 selskaper den lokale kommunen med klart flest selskaper på topp 100-listen. Bremanger har 4 selskaper inne blant topp 100, mens Selje og Eid har henholdsvis 3 og 2 selskaper på listen over de hundre selskapene med best resultat i fjor.

Med sine 13 selskaper har Vågsøy kommune tredje flest selskaper på listen av de 26 kommunene i Sogn og Fjordane, kun «slått» av Flora (18) og Førde (14).

Coast Seafood AS i Måløy er selskapet på listen med den klart høyeste omsetningen i fjor. 4,27 milliarder kroner er halvannen milliard foran neste selskap, Helse Førde HF.

Topp 100

Selskap Kommune Ordinært resultat

(i tusen) Omsetning

(i tusen) 1. Fjord1 ASA Flora 383.676 2.396.052 2. Sparebanken Sogn og Fjordane Førde 352.933 938.795 3. Firda Seafood Group AS Gulen 256.357 991.526 4. Sogn og Fjordane Energi AS Gloppen 189.297 1.228.573 5. Steinvik Fiskefarm AS Flora 137.736 477.498 6. Ervik Havfiske Holding AS Selje 134.981 529.156 10. Coast Seafood AS Vågsøy 77.769 4.279.760 13. Domstein AS Vågsøy 63.548 826.361 16. K Strømmen Lakseoppdrett AS Bremanger 52.540 253.304 17. Svelgen Kraft AS Bremanger 49.478 201.353 32. Bremanger Quarry AS Bremanger 31.106 323.632 33. Carisma Fish AS Vågsøy 30.837 128.419 39. Carisma Viking AS Vågsøy 21.141 82.946 40. Selstad Holding AS Vågsøy 21.052 308.513 49. Selstad AS Vågsøy 16.660 302.819 51. Keltic AS Selje 16.423 64.062 60. Nordfjord Forsøksstasjon AS Bremanger 13.064 52.070 65. Frøy Vest AS Vågsøy 12.310 158.609 67. Normatic AS Eid 11.930 105.774 74. Torbas AS Vågsøy 10.154 128.764 75. Måløy Havneservice AS Vågsøy 9.542 513.328 76. Båtbygg AS Vågsøy 9.418 222.500 79. Toyota Nordfjord og Førde AS Vågsøy 8.837 230.820 83. Nordic Marine AS Selje 8.231 52.741 92. Stad Group AS Vågsøy 6.413 121.562 93. Eid Elektro AS Eid 6.233 111.368 96. Selected Seafood AS Vågsøy 6.027 655.630

Se hele listenher.

NRKs merknad:Listen er per 9. august og ut fra offentlige regnskapstall, nye tall kan komme til. (Kilde: Proff Forvalt)

Noen eierskap kan være oppført i tillegg til underselskap. Listen gjelder kun selskap som har hovedkontor i Sogn og Fjordane. Det betyr at for eksempel Hydro i Årdal og Høyanger ikke er med på listen.

Antall bedrifter topp 100

18 bedrifter

Flora

14 bedrifter

Førde

13 bedrifter

Vågsøy

8 bedrifter

Stryn

7 bedrifter

Gloppen

5 bedrifter

Gulen

4 bedrifter

Bremanger og Aurland

3 bedrifter

Selje, Vik, Luster og Årdal

2 bedrifter

Eid, Fjaler, Gaular, Askvoll og Sogndal

1 bedrift

Solund, Balestrand, Hyllestad, Jølster og Høyanger

Ingen bedrifter

Hornindal, Leikanger, Lærdal og Naustdal

Regionene

Nordfjord: 37 bedrifter

Sunnfjord: 46 bedrifter

Sogn: 17 bedrifter