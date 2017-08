Det vert nok ei grå veke

I dag, mandag, melder yr.no at det vert opphaldsvêr store delar av dagen. Tysdag er det venta noko regn tidleg, men elles ser det ut til at det for det meste vert overskya opphaldsvêr i regionen dei neste dagane, med unntak av små regnbyger. Onsdag er det moglegheiter for at sola kikar fram frå skydekket. Temperaturen i området er spådd å ligge mellom 11-15 grader, med ei lita stigning når det nærmar seg helg.

Tekstvarsel:

Mandag: (Sogn og Fjordane) Sørvest opp i frisk bris på kysten, i formiddag dreiande sørleg, i kveld søraust bris. Skya eller delvis skya. Regnbyger, avtagende bygeaktivitet.

Tysdag: (Sogn og Fjordane) Søraust opp i liten kuling utsette stadar, om kvelden dreiande sørleg og auking til liten storm på kysten. Skya. Perioder med regn, frå seint om ettermiddagen aukende nedbørintensitet.

Onsdag: (Vestlander sør for Stad) Sørvest frisk bris 10 utsette stadar. Skya, regnbyger. Onsdag kveld dreiing til sørleg liten kuling på kysten i nord. Lettare vêr.

Detaljar:

