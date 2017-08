Dette innlegget er skrive av Geir Oldeide frå Raudt.

Dropp nedlegging av både Holvik og Bryggja skule

No føler Ap og Høgre seg pressa av Bryggja. Det har gått opp for dei at Vågsøy verkeleg kan miste Brygga, og at det vil vere svært negativt for Vågsøy.

Så no kjem antydningane om at dei vil sjå på Bryggja skule på nytt.

Vår oppfordring til Bryggja-folk: Vakre ord ord og lovnader har de høyrt før. Stol på handlingar – ikkje på ord.

Og til Høgre og Ap: Legg vekk heile skulenedlegginga både i Holvik og på Bryggja i påvente av kommunesamanslåinga.

Ta Flora-politikarane på ordet når dei seier at det ikkje er grunn til å legge ned barneskular av denne storleiken.

Kvifor skal ein gjere det verre for ungar og småbarnsforeldre når de samstundes argumenterer for at kommunereforma er for å gje betre kommunale tenester?

Raudt meinar vi må behalde det vi har når vi skal gå saman med Flora.