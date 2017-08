frontpage / Nyheter – Språkpolitikken tilbake til Stortinget

– Språkpolitikken tilbake til Stortinget

– Dei fleste partia meiner mindre om vilkåra for dei to norske språka bokmål og nynorsk enn for urfolk og minoritetar. Nytt av året er at fleire parti bind saman språkpolitikk og sosialpolitikk, og berre eitt parti vil ta språkpolitikken tilbake til Stortinget.