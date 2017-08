Bryggja sier nei til Kinn

Det kommer fram i resultatene fra innbyggerundersøkelsen.

Resultatene viser at 79 prosent er positive til å bli en del av Stad kommune og at 84 prosent er negative til å bli en del av Kinn kommune.

– Ut fra spredningen på skalaen som er brukt, er det en relativt stor del som er tydelige på hva de mener, heter det i pressemeldingen.

52 prosent er svært positive til å bli en del av Stad, mens 61 prosent er svært negative til å bli en del av Kinn.

Undersøkelsen viser også at 55 prosent av de som deltok jobber i Vågsøy kommune, mens 24 prosent pendler til Eid.

– Det er relativt stor handel utenfor kommunen mellom de som bor på Bryggja; 49 prosent handler utenfor kommunen hver uke eller oftere. 90 prosent av dem som handler utenfor kommunen handler vanligvis i Eid. Bruken av kommunale tjenester og kultur- og fritidstilbud som ikke skjer i Vågsøy kommune, skjer også i all hovedsak i Eid, heter det i pressemeldingen.

Til sammen var det 195 personer som deltok i innbyggerundersøkelsen. Dette gir en svarprosent på 65.

– De som har svart er rimelig representative for befolkningen på Bryggja ut fra aldersfordeling og kjønn, ifølge pressemeldingen.

Telefonintervju

Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) har gitt Fylkesmannen i oppdrag å greie ut om det er grunnlag for grensejustering for Bryggja. I forbindelse med dette har Telemarksforsking gjennomført en innbyggerundersøkelse på telefon for å få fram innbyggernes tilknytning til kommunene i området.

Prøvde å overbevise sambygdingane om å bli i Vågsøy Ordførar Kristin Maurstad brukte lågare kommunale avgifter, lågare eigedomsskatt, lågare kommunegjeld og kortare veg til kommunale tenester som argument då ho prøvde å overbevise sambygdingane om å seie nei til grensejustering under folkemøtet på Bryggja torsdag.

Fylkesmannen venter ytterligere faktagrunnlag om Bryggja i rapporten som Telemarksforsking skal levere 25. august. Denne rapporten gjelder oppdraget som KMD har gitt Fylkesmannen om er nærmere gjennomgang av kommunestrukturen for Vågsøy, Bremanger og Flora. Etter det vil Fylkesmannen utarbeide en foreløpig rapport om Bryggja som blir sendt til de involverte kommunene på høring i september/oktober.

Fylkesmannen tar sikte på å sende tilråding til departementet i midten av november. Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som tar avgjørelsen i saken.