Fiskerituristene inntar kysten

Fisketurismen har fått økende omfang de senere årene, og bidrar sterkt til å forlenge sesongen for utleie av sjønære hytter, sier Pia Buen, Country Manager for Novasol i Norge i en pressemelding.

Selskapet er Europas største utleier av ferieboliger. Den norske porteføljen er på rundt 1700 hytter, og disse ligger i år an til å bli besøkt av over 50.000 turister. Etterspørselen etter hytter tilrettelagt for fisking har vært økende, og utgjør nå opp mot 40 prosent av bookingene.

– Hobbyfiskerne er bevisste på hva de ønsker seg. De fleste velger hytter så nær sjøen som mulig, med kvaliteter som egen sløyeplass, stor fryseboks og gjerne båt. For slike hytter er bestillingene opp 30 prosent i år, sier Buen.

Fisketuristene kommer til langt ut i oktober.

Flest tyskere

Mer enn tre fjerdedeler av de fiskeinteresserte turistene er fra Tyskland.

– Men også nederlendere og dansker har i økende grad fattet interesse for denne ferieformen. Vi ser dessuten et potensial i flere europeiske land, og tror derfor dette markedet vil fortsette å øke på lengre sikt, sier Pia Buen.

– En god del av fisketuristene kommer igjen år etter år. Samtidig kommer nye grupper til, ikke minst yngre mennesker. Også innslaget av kvinnelige hobbyfiskere ser ut til å øke.