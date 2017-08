Fortsetter kampen om universell utforming

Det er Kristelig folkeparti som står for arrangementet, der tema er universell utforming, tilkomst og hjelpemidler. Noe av bakgrunnen for at partiet arrangerte dette, er at Handikapforbundet gir KrF terningkast 6 i deres partiguide.

Tore Storeaug, partiets førstekandidat i Sogn og Fjordane, ble trillet i rullestol av andrekandidat Trude Brosvik.

I tillegg til å være rullestolbruker, er også Jan Helge Oksholen med i Vågsøy KrF og deltok derfor på arrangementet.

Oksholen har flere ganger tidligere kjempet for at Måløy sentrum skal bli bedre tilrettelagt for rullestolbrukere.