- Uheldig at det er vanskeleg å finne bustadar til leige

Leiar i Nordfjord Vekst, Randi Humborstad, seier dette er uheldig, og understrekar viktigheita av ledige utleigebustadar i nærområda.

– Det er spesielt viktig for å få ungdomen til å flytte heim. Ikkje alle unge kan kjøpe tomt eller hus, då må det finnast utleigemoglegheiter. Dessutan er det viktig for næringslivet. Vi ser at mange bedrifter treng bumoglegheiter for arbeidarar som ikkje bur fast i området, seier ho.

Humborstad er redd for at mange sit med leilegheiter, men ikkje heilt veit korleis dei skal få leigd dei ut.

– Det er nok jungeltelegrafen som rår. Men ein burde absolutt få til eit betre system, det skal vi sjå nærare på.