Nergård-fabrikken flyttes fra Måløy

Alt av utstyr og fabrikkdeler fraktes til sjøs med båt, konteinere og lektere.

Fabrikken er borte i løpet av august Det jobbes for fullt med å flytte Nergård-fabrikken på Trollebø sørover til Karmsund.

– Jeg regner med at alt er borte i løpet av august, har Andreas Myhre, økonomiansvarlig på fabrikken, tidligere uttalt til Fjordenes Tidende.

Bakgrunnen for flyttingen er at en kjøpsklausul forhindrer Nergård Pelagic AS å drive fiskemel- og oljeproduksjon på tomten på Trollebø. Det ble slått fast av Gulating lagmannsrett. Dermed besluttet fiskerikonsernet å flytte fabrikken til Karmsund.

Nergård brukte rundt 300 millioner kroner på å bygge fabrikken som ble åpnet i februar i fjor. Under et halvt år senere ble fabrikken stengt som følge av dommen i Gulating lagmannsrett.

Alle de ansatte på fabrikken har fått tilbud om å bli med sørover. Myhre anslår at mellom åtte og ti ansatte blir med på «flyttelasset».