Dette taler for og imot å tvinge Bremanger inn i Kinn

Utgreiinga er bestilt av Fylkesmannen på oppdrag fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Stortinget gjorde i juni vedtak om at Vågsøy og Flora skal samanslåast frå 2020, men departementet meiner det er behov for å sjå på kva for nokre moglegheiter som finst i å bygge ei endå sterkara kystkommune i Sogn og Fjordane.

Rapporten vart presentert av Telemarksforsking på Vågsøy og Flora sitt felles kommunestyremøte på Raudeberg fredag.

Dette meiner Telemarksforsking taler for at Bremanger bør samanslåast med Vågsøy og Flora:

Alle tre kommunane har utfordringar knytt til utviklinga av arbeidsplassar og folketal. Felles utfordringar styrker grunnlaget for felles innsats.

Ein kystkommune med Bremanger vil gje noko betre økonomiske effektar, både på kort og lang sikt.

Ein samanhengande kystkommune med god kapasitet og kompetanse vil kunne ta ei sterkare rolle som samfunnsutviklar når det gjeld planleggings- og utviklingsarbeid.

Ein større og samanhengande kommune vil kunne danne eit sterkare tyngdepunkt på kysten, og det kan bli lettare å samhandle med andre aktørar i og utanfor kommunen, delta i utviklingsprosjekter og kunne nyttegjere seg tilgjengelige verkemidlar for utvikling.

Med Bremanger vil kystkommunen kunne vera ein sterkare pådrivar for ein meir funksjonell bu- og arbeidsmarknadsregion og auke attraktiviteten for næringsutvikling og tilflytting.

Ein vil kunne posisjonere seg på ein sterkare måte i høve til å nytte lokale ressursar og utviklingsmulegheiter innan havbruk og marine næringar.

Med Bremanger vil dagens avstandsulemper bli mindre, og det kan vera lettare å redusere behovet for interkommunalt samarbeid og etablere fellesfunksjonar i ein kystkommune fordi Bremanger ligg midt mellom Vågsøy og Flora.

Bremanger er den minste kommunen i folketal, og står overfor demografiske utfordringar i framtida som det kan bli krevjande å handtere på eiga hand.

Flora og Vågsøy er dei mest naturlege kommunane å slå seg saman med for Bremanger. Dersom ein ser at samanslåing er aktuelt på sikt, kan det likevel vera ein fordel å vera med og påverke utforminga av ei kystkommune frå starten, heller enn å kome inn på eit seinare tidspunkt kor mange av strukturane og løysingane er lagt.

Dette meiner Telemarksforsking taler mot at Bremanger bør samanslåast med Vågsøy og Flora:

Motstanden mot samanslåing i Bremanger er stor.

I Bremanger er det frykt for betydelege negative effektar som følgje av ei samanslåing. Desse er knytt til:

Frykt for at makt, økonomiske ressursar, arbeidsplassar og kompetanse forsvinn frå kommunen. Frykt for at ein skal få ein sentralisering som svekker kommunens attraktivitet for busetting og næringsliv, og at grunnlaget for å oppretthalde gode tenester til innbyggarane blir svekka Vanskar med å hente ut positive effektar av ei eventuell styrking av områda rundt Måløy og Florø pga. store avstandar. Vanskar med å hente ut mulege gevinstar før dei planlagde vegprosjekta er realiserte, og dette er noko som ligg langt fram i tid.

Telemarksforsking kjem ikkje med ei tilråding i rapporten