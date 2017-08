Inviterer til prøvetur for ny hurtigbåtrute

– Testturen er open for alle. Det er plass til nesten 300 personar om bord, så vi håpar at mange vil vere med. Det er matfestival i Ålesund denne helga, så det er ein god moglegheit til å få med seg denne, seier ordførar Lena Landsverk Sande (V) i Vanylven.

Laurdag blir det avreise frå Åheim på morgonen. Hurtigbåten legg så til kai ved Sandvik, Åram, Mjølstadneset og Ulsteinvik. Retur frå Ålesund blir på ettermiddagen.

– Dette er eit initiativ frå Vanylven og Selje. Når Stad skipstunnel står ferdig er det tenkt ei hurtigbåtrute mellom Bergen og Ålesund. Målet er å få ei rute mellom Vanylven og Ålesund til å fungere no slik at folk kan byrje å bruke den. Vi vil prøve å finne dei gruppene som kan ha bruk for denne ruta no, fortel ordføraren.

Ho ser mange fordelar med ei slik hurtigbåtrute.

– Vi ønskjer sjølvsagt at flest mogleg skal bu i vår kommune, men ei pendlarrute gjer det enklare å pendle til jobb i Vanylven. I tillegg blir det kortare veg til Vigra, seier Sande.