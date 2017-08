Vil ha sjukepleiarutdanning til Nordfjord

På møtet, som fann stad på hovudkontoret til Høgskulen i Bergen, la Eid og Selje fram ønskje om samarbeid med Høgskulen på Vestlandet om å få til ein modell med ei desentralisert sjukepleiarutdanning i Nordfjord.

- Alle Nordfjord-kommunane har stor trong for fleire sjukepleiarar i åra framover. Ei desentralisert sjukepleiarutdanning vil gjere det mulig for fleire å ta ei slik utdanning, og bør vere fullt mulig å få til i vår digitale tid, seier ordførar Stein Robert Osdal i Selje og ordførar Alfred Bjørlo i Eid.

- Vi er glade for at vi på møtet fekk svært positive signal frå leiinga ved Høgskulen på Vestlandet til ideen. Vii vart der og då enige om å gå vidare med å sjå på om og korleis eit slikt utdanningstilbod kan organiserast. Vi vil no ta saka opp på neste møte i Nordfjordrådet, for å få til eit breitt samarbeid i heile Nordjord om saka, seier Stein Robert Osdal og Alfred Bjørlo i ei pressemelding.

- Høgskulen på Vestlandet blir ein viktig samarbeidspartner for nye Stad kommune, fordi dei står for utdanning av mange yrkesgrupper kommunane treng fleire av i åra framover. Det gjeld mellom anna sjukepleiarar, lærarar, barnehagelærarar, ingeniørar og IKT-kompetanse. Vi meiner det er viktig at vi som lokalpolitikarar tek initiativ opp mot Høgskulen for å sikre god tilgang til kompeanse. Vi opplevde at besøket vart sett stor pris på også av leiinga ved Høgskulen, og at vi har felles interesser av å sikre gode, desentraliserte høgskuletilbod, seier Osdal og Bjørlo.

Fellesnemnda for nye Stad kommune hadde konstituerande møte i går. Der vart Selje-ordførar Stein Robert Osdal valt til leiar av Fellesnemnda, og Eid-ordførar Alfred Bjørlo nestleiar. Rådmann i Eid, Åslaug Krogsæter, vart tilsett som prosjektleiar for arbeidet med nye Stad kommune fram til 1.1.2020 og rådmann i den nye kommunen frå same dato.

Fellesnemnda er samansett av seks politikarar frå kvar kommune.

Frå Eid: Ordførar Alfred Bjørlo (V), Eli Førde Aarskog (H), Arild Nøstdal (V), Sigurd Reksnes (Sp), Ståle Sandal (Sp) og Siri Sandvik (Ap).

Frå Selje: Ordførar Stein Robert Osdal (Krf), Jan Vidar Smenes (Tverrpolitisk liste, Tvp), Judith Kvåle (Tvp), Gunn Sande (Sp), Geir Årvik (H) og Anfinn Sjåstad (Frp).