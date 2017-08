frontpage / Nyheter Overvelda over all den positive responsen

Veggmåleriet er ferdig:

Overvelda over all den positive responsen

Tone Holvik-Eriksen er fullstendig overvelda over all den positive responsen gatekunstgruppa har fått etter at måleriet av fiskaren, måla på veggen av Bekka-huset, blei sett i gong.