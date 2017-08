Jakter unge og nyskapende bønder fra Sogn og Fjordane

Det er åttende gang kåringen arrangeres. Siden 2010 har over 2000 unge bønder blitt nominert og syv vinnere blitt kåret. I 2016 var over 400 kandidater nominert til den prestisjetunge prisen.

– For at kommende generasjoner skal kunne nyte trygge norske råvarer av høy kvalitet, må flere unge satse på en karriere innen matproduksjon. Derfor er det så viktig å fortelle de gode historiene og vise frem dyktige unge bønder, som gir enda flere tro på en karriere i landbruket, sier Hanne Lauritzen i Felleskjøpet Agri i en pressemelding på vegne av Årets unge bonde.

Kriteriene for å bli Årets unge bonde er enkle: Man må være matprodusent, under 35 år og et sunt forbilde som kan inspirere flere kloke hoder og driftige hender til å finne veien til norsk landbruk.

Vil fremheve gode historier

Årets unge bonde er et samarbeid mellom Norges Bygdeungdomslag, Felleskjøpet Agri og McDonald’s Norge. Hensikten med kåringen er å øke rekrutteringen til norsk landbruk, og å sette fokus på norsk kvalitetsmat.

– Norskprodusert mat er hovedingrediensen i våre produkter og vi er helt avhengig av et levende norsk landbruk. Derfor er vi veldig opptatt av god rekruttering til næringen. Vi håper kåringen bidrar til at flere innovative og modige ungdommer satser på en karriere i landbruket, sier Erik Lødding, kommunikasjonssjef i McDonald’s i Norge i pressemeldingen.

Vinneren av Årets unge bonde får 20.000 kroner i reisestipend og avløser for en uke, levert av Norske Landbrukstenester. Kåringen av årets vinner foregår på Felleskjøpets landbruksmesse «Bedre Landbruk» på Lillestrøm 10. november.

Folket og juryen bestemmer

Etter at nominasjonsperioden avsluttes 20. september skal folket stemme frem sin favorittkandidat til en superfinale der en ekspertjury velger den endelige vinneren.

Frem til 20. september kan du altså komme med forslag til kandidater på www.landbruketnxt.no.