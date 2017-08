Vurderer nybygg med drive-through

Dette melder Fjordabladet.

– Det stemmer at vi har kjøpt ut familien Lid. I tillegg har E.A. Smith AS kjøpt nabotomta. Sett frå vår side ønsker vi å betene Nordfjordeid på ei langt betre måte framover. Bygger'n Eid har ei særdeles attraktiv lokalisering, men anlegget slik det er i dag er nok i minste laget for det potensialet vi ser, seier administrerande direktør Arne Reinertsen i E.A. Smith AS til avisa, og fortset:

– Det er for tidleg å seie noko konkret om kva vi kjem til å lande på. Vi jobbar ut frå fleire modellar, der utviding og nybygg med drive-through er ein modell, det er viktig at vi får med kommunen og styresmaktene på utviklinga.

På direkte spørsmål frå Fjordabladet om det stemmer at dei har utbyggingsplanar for rundt 15 millionar kroner på Nordfjordeid svarar Reinertsen slik:

– Som sagt så er byggevarebutikken på Nordfjordeid i minste laget for framtida, og alt ligg til rette for ei utviding. Korleis ei eventuell utbygging blir må vi få lov til å kome tilbake til når vi får jobba fram heilt konkrete planar. Vi må også ha naudsynte rundar med Eid kommune. Men vi kan slå fast at tomteområdet er flatt og fint og er førsteklasses for omsetning av byggevarer.