Dette skal stoppe sykkeltyvene

August og september er månedene det stjeles flest sykler, viser tall fra forsikringsbransjen. Denne uken fortalte NRK om 69-åringen i Trondheim som gjentatte ganger har blitt frastjålet sykkelen. Siste gang under et kort besøk på Trondheim Torg. Det tok 15 minutter fra hun låste sykkelen til hun kom tilbake og så at sykkelen var borte.

– Jeg datt helt sammen og begynte å gråte. Jeg er avhengig av sykkelen, sa hun til NRK dagen etter tyveriet.

Desse tjuvane slår til etter ferien Sykkeltjuvane set inn støtet når sommarferien er over, viser nye tjuverital.

NAF har innhentet tall for Oslo, Bergen, Stavanger, Trondheim, Drammen og Troms. Her ble det meldt stjålet 8901 sykler i fjor. Forsikringsbransjen fikk melding om tyveri av 30 sykler hver dag, men trolig er det store mørketall. Gjenfinningsraten på stjålne sykler er i dag tilnærmet null. I fjor betalte forsikringsselskapene ut 125 millioner i erstatning for stjålne sykler.

En ny sporingsapp som er lett å montere på sykkelen kan bli det fremste våpenet i kampen mot tyvene. Ole Martin Ølmheim er er gründer av BikeFinder, som lager verdens første integrerte sporingsenhet til en hvilken som helst sykkel. Batteriet og elektronikken – basert på både GPS og GSM – ligger inne i styret, mens antennen er integrert i selve plastikken på enden. Enheten er ekstremt diskret, og nærmest umulig å fjerne uten spesialverktøy.

Samarbeidspartner Telenor står for support, veiledning og kompetanse på ny teknologi. BikeFinder bruker SIM-kort fra Telenor, som gir suveren dekning både i og utenfor Norge. Det betyr at du til enhver tid kan følge med på sykkelens posisjon via en app, og få varsler når den rører seg. Enheten har også en kraftig sirene, som kan automatiseres eller aktiveres i appen

Enheten er laget slik at den ekspanderer når den er satt inn i styret, det betyr at den er tilnærmet umulig å få ut igjen uten et spesialverktøy. Den første prototypen satt i kranken, men den ble flyttet til styret – blant annet fordi det betyr at hvem som helst som kan skru litt sykkel, klarer å installere den selv.

Utfordringen med å ha den i styret, er altså at det ofte bare er 15,5 millimeter med plass der inne. Fordelen med at de måtte – og klarte – å lage den så liten, er at det åpner for en rekke bruksområder utover bare sykler.