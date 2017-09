Har trygghets-app for pårørende

Tall viser at 32,5 prosent av innbyggerne over 80 år mottar hjemmebaserte tjenester fra kommunen, og viktigheten av å føle seg trygg i eget hjem er stor. En undersøkelse viser at åtte av ti pårørende bekymrer seg for eldre familiemedlemmer som bor alene.

Det skriver Telenor i en pressemelding

Særlig i utkantkommuner med stor fraflytting og aldrende befolkning vil presset på hjemmetjenesten bli stor i årene som kommer. Mange kommuner ser nå på hvordan de kan ta i bruk velferdsteknologi for å styrke tilbudet, samt hvordan pårørende kan knyttes tettere opp mot sine kjære som bor alene. Tryggi er en slik tjeneste som kan øke tryggheten for eldre som bor hjemme med trygghetsalarm.

– Vi er svært glade for endelig å kunne vise frem vår nye trygghetsløsning som mange kommuner har etterspurt. Vi ønsker med Tryggi å bidra til omsorg og økt trygghet for eldre og deres familier, og øke sannsynligheten for rask hjelp ved uhell og hendelser, sier Ove Fredheim, leder for Telenor Bedrift.

På Telenors årlige konferanse om velferdsteknologi denne uken fremkom det at norske kommuner i stadig økende grad ser til digitale løsninger i omsorgstjenesten. Ifølge Helsedirektoratet vil antallet personer med trygghetsalarm øke med 20 prosent fram til 2025.