Besøket skal styrke banda mellom landa

- Vi har gått ut og spurt om nokon kunne tenke seg å ha ein ungdom buande hos seg, men berre fått tre svar tilbake, seier leiar i Shetlandslauget Per-Kåre Nybakk.

Planen er at ungdommane, som er i alderen 13-14 år, skal bu hos familiar med jamnaldrande barn. Opphaldet er i samarbeid med Vågsøy ungdomsskule, som del av valfaget Internasjonalt samarbeid, og ungdommane skal følgje vanleg undervisning, men også ha eigne prosjekt.

- Ungdommane skal vere her i ti dagar, og tanken er at dei skal bu hos familiar som har born på ungdomsskulen slik at dei kan slå følge til skulen, ha felles opplevingar og vere ein del av det miljøet i lag. Utover det følgjer ein familien sine rutinar når det gjeld fritidskaktivitetar og sånne ting, seier Nybakk.

Lang tradisjon

Elevutveksling mellom Shetland og Vågsøy er ein årelang tradisjon som gjerast for å styrke banda mellom kysten av Norge og Shetland. For to år sidan var seks elevar frå Selje, Vågsøy og Bremanger på Shetland der dei fekk ei oppleving for livet.

- No håpar vi at vi skal kunne gje det same til desse elevane frå Shetland. Vi på kysten har sterke band til Shetland. Ungdommen er framtida og vi håpar at vi skal kunne vidareføre det gode forholdet til dei unge ved å få dei interessert i kva vi gjer på både her og på Shetland, seier Nybakk, og legg til:

- Så no ber vi innstendig familiar om å melde seg og vere med på dette, så desse ungdommane kan få ei kjekk og lærerik oppleving her med oss!

Om nokon kan ta på seg å huse ein av ungdommane er det berre å ta kontakt med Per-Kåre Nybakk.

Skal følge undervisning

Rektor ved Vågsøy ungdomsskole Kåre Bakke fortel at dei har eit opplegg klart for shetlandsungdommane.

- Dei skal følge vanleg skuledag, men skal også jobbe med eit prosjekt som dei skal levere når dei er tilbake på Shetland. Alt er heller ikkje knytt til valfaget Internasjonalt samarbeid. Dei skal mellom anna delta i engelskundervisninga, så det kan jo vere ein moglegheit for litt taktisk engelsk for oss, seier rektoren.

Elevane vil også ble tatt med på bedriftsbesøk og sightseeing.

Bakke håpar nokon familiar no vil stille opp og ta imot ungdommane.

- Det trenger ikkje vere familiar som har elevar som går på akkurat dette valfaget. Det viktigaste er at dei har nokon på cirka same alder som går på skulen, som dei tilreisande ungdommane kan vere saman med og ha felles opplevingar med.