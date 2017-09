Tok to rusa sjåførar i ein smekk

Klokka halv fire natt til laurdag rykte politiet ut til eit oppdrag i Vågsøy, der dei stoppa ein bilførar på riksveg 15 etter mistanke om at vedkommande køyrte i påverka tilstand.

Da føraren blei bede om å blåse, var utslaget raudt. Vedkommande blei tatt med til blodprøvetaking og sak er oppretta hos politiet.

I samband med utrykkinga til promilleoppdraget kom politiet over ein bil i grøfta på fv. 61 ved Åheim. Det viste seg at føraren av denne bilen også var rusa, og bles raudt då politiet testa han. Også for denne føraren blei det blodprøvetaking hos lege og oppretting av politisak.