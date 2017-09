Skal gje fleire barn tilgang på læring

I slutten av august var fylkesaksjonskomiteen for TV-aksjonen 2017 samla i Statens hus på Leikanger.

– Med medlemmer frå mange ulike organisasjonar i fylket er målet å finne gode idear og initiativ som gjer at Sogn og Fjordane framleis skal trone høgt på lista over dei beste fylka i TV-aksjonen også i 2017, skriv komiteen i ei pressemelding.

Aksjonen arrangerast søndag 22. oktober.

– UNICEF arbeider hardt og målretta for at barn ikkje skal få øydelagt framtida på grunn av vaksnes krigar og konflikter. Skulegang gjev barn som lever i konfliktområder moglegheit til å lære, leike og å være saman.

– Fylkesaksjonskomiteen i Sogn og Fjordane er en viktig støttespelar for TV-aksjonen og avgjerande for å mobilisere kommunar, organisasjonar, skoler, næringsliv og andre samfunnsinstitusjonar i heile fylket, seier Martin Igland Malkenes, fylkesaksjonsleiar i TV-aksjonen Sogn og Fjordane.

Fylkesaksjonskomiteen er en viktig del av TV-aksjonen på NRK, som er verdas største dugnad målt i innsamla midlar per hovud og antal frivillege. Kvar haust besøker 100.000 bøssebærarar 2,3 millioner husstandar i løpet av to timar, denne eine søndagen i oktober. 7.000 frivillege jobbar kvart år for å organisere innsamlinga i alle landets kommunar.

– Det er veldig kjekt å kunne bidra i denne viktige dugnaden i fylket. Fylkesaksjonskomiteen ser framt til å få til ein god TV-aksjon med alle dei gode kreftene vi har i fylket også i år, seier Anne Karin Hamre, fylkesmann og leiar i fylkesaksjonskomiteen i Sogn og Fjordane.

Årets fylkesaksjonskomite: